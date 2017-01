Rogério Lins toma posse e diz que não vai decepcionar

Na manhã deste domingo, 1, aconteceu na Câmara Municipal de Osasco a sessão solene de posse dos 21 vereadores eleitos e do prefeito Rogério Lins (PTN -Podemos), com a vice Ana Maria Rossi (PR).

Após cumprir os protocolos regimentais da posse, o prefeito Rogério Lins discursou e agradeceu as manifestações de apoio. “Nada se compara, ao longo dos meus 13 anos de vida pública, a alegria desse momento, de tomar posse como prefeito da cidade onde nasci. Além de tudo ter sido eleito com a maior votação da história desse município. Quero agradecer a Deus e ao povo por essa oportunidade”, destacou.

Lins também reforçou seu compromisso com os munícipes. “Quero deixar registrado em alto e bom som: eu não decepcionarei. Meu compromisso inicial é de trabalhar 15, 18, 20, 24 horas se for necessário pelo bem-estar da minha população”, disse.

Sobre a Operação Caça Fantasmas do Ministério Publico, que causou a sua detenção no último dia 29, Lins disse que continua sem entender quais foram as verdadeiras razões do pedido de prisão preventiva. “A minha equipe trabalha, 10, 12, 15 horas por dia, final de semana e se dedica há mais de dez anos ao meu lado. Mas eu continuo acreditando na justiça do homem, respeitando o Ministério Publico e, principalmente, na vontade do povo e na justiça de Deus”, disse.

A cerimônia de apresentação dos novos secretários do governo Lins deve acontecer na próxima quarta-feira, 4. Em novembro do ano passado, foram divulgados os cinco primeiros nomes do secretariado.

Ana Paula Rossi (PR) na pasta de Educação; André Sacco (PSDB) comandará a Saúde; Gelso de Lima (sem partido) na secretaria de Governo; Sergio Di Nizo (PRP), Administração; e Flávio Christensen Nobre (sem partido), Assuntos Jurídicos.