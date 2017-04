Rogério Lins diz que haverá reforço das rondas nas escolas no Jardim Conceição

Rogério Lins diz que haverá reforço das rondas nas escolas no Jardim...

Nesta quarta, 12, o prefeito Rogério Lins esteve no Jardim Conceição, acompanhado da secretária de Educação Ana Paula Rossi e do secretário de Segurança, Valdeci Magdanelo para tranquilizar os pais que têm filhos nas creches e escolas da região.

“Na segunda-feira todo sistema de ensino da nossa cidade e dessa região, vai funcionar 100% com a maior tranquilidade e normalidade. Inclusive com reforço das rondas escolares que são realizadas pela Guarda Civil”, destacou Lins.

Os moradores do Jardim Conceição ficaram assustados, após a chacina que matou quatro pessoas de segunda, 10 para terça, 11. Foi a segunda noite violenta no bairro, desde a semana passada. A terceira com ataques a tiros.

Em protesto a insegurança no bairro, a comunidade queimou um ônibus na terça, 11. Segundo coronel da Polícia Milita na região, houve reforço do efetivo na região e os quatro responsáveis pelo dano ao ônibus, já foram detidos.