O prefeito de Osasco, Rogério Lins (PTN) está finalizando a instalação de um painel eletrônico em seu gabinete para monitorar as solicitações e reclamações à Central 156 da prefeitura e áreas da cidade em tempo real.

“A gente vai ter um painel de controle de tudo que está acontecendo na cidade. Inclusive, eu vou acompanhar, de hora em hora, no meu celular, tudo que está acontecendo na cidade, e os secretários também”, declarou Lins, na sexta-feira, 24, durante transmissão ao vivo em sua página no Facebook.

“Vou ter informações de todas as reclamações no 156 na cidade. Isso vai me ajudar a cobrar ações dos nossos secretários”, completou.

Lins também deu exemplo de como o sistema funcionará: “Se a gente clicar no bairro Jardim Bela Vista, eu saberei quantas árvores precisa podar, quantos buracos precisa tapar, onde está com problema de iluminação…”.

Pedido

O prefeito também solicitou que os moradores da cidade registrem suas solicitações e queixas na Central 156. “A gente precisa que as pessoas utilizem o canal 156 para transmitir as informações para o poder público, para poder direcionar as nossas ações com maior eficácia”.

Rogério Lins diz que pretende apresentar sua central de monitoramento à população nas próximas transmissões ao vivo em sua página no Facebook, feita às sextas-feiras.