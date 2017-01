Roldão faz seleção para 250 vagas em Osasco

O Roldão Atacadista, rede de atacado e varejo, está com 250 vagas abertas de emprego para todas as unidades de São Paulo e região. Por isso, realiza na próxima segunda-feira, 11, processo seletivo centralizado para o preenchimento das vagas.

A empresa procura profissionais para atuar em diversas áreas em suas lojas, entre elas, açougueiro, auxiliar de açougue, auxiliar de câmara, fiscal de prevenção de perdas, operador(a) de loja, operador(a) de caixa e empacotador. Além disso, oferece oportunidades para quem busca o primeiro emprego e para deficientes físicos. Dentre os benefícios oferecidos estão seguro de vida, plano médico e odontológico, vale-transporte, participação nos resultados, plano de carreira e refeição no local.

Os interessados em concorrer a uma das vagas devem comparecer, às 9h, na unidade Osasco do Roldão, localizada na avenida Dos Autonomistas, 7.059, Quitauna, com os seguintes documentos: RG, CPF, carteira profissional, comprovante de endereço e currículo.

Durante o processo seletivo, os candidatos passarão por análise curricular, provas e entrevistas individuais. Para alguns cargos já é possível sair com a confirmação do emprego no mesmo dia.