Foram registrados em Osasco no mês passado 61,9% mais roubos de carga do que em fevereiro, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira, 25, pela Secretaria de Estado da Segurança Pública. A cidade teve 34 ocorrências do tipo, ante 21 registradas em fevereiro.

Com relação ao mesmo mês do ano passado, a alta de roubos de carga em Osasco é de 17,2%.

Contando todo o primeiro trimestre, os crimes do tipo cresceram 7,8% na cidade, na comparação com o mesmo período do ano passado.