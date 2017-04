As ocorrências de roubos dispararam em Osasco em março, com relação ao mês anterior. O aumento foi de 40,5%, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira, 25, pela Secretaria de Estado da Segurança Pública.

Foram 1.005 registros de roubos na cidade no mês passado, ante 715 em fevereiro.

Com relação ao mesmo mês do ano passado, a alta foi de 15%.