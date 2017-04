O roubo de veículos aumentou em Osasco pelo segundo mês seguido em março. O aumento foi de 5,8% no mês passado, com relação ao mês anterior.

Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 25, pela Secretaria de Estado da Segurança Pública. Foram 181 veículos roubados no município no mês de março.

O furto de veículos, que havia diminuído em fevereiro, teve alta expressiva em março: 15,3%, com relação ao mês anterior (308 ante 267).

Trimestre

Já considerando todo o primeiro trimestre os roubos e furtos de veículos tiveram redução com relação ao mesmo período do ano passado. Os roubos de veículos baixaram 0,8% no trimestre e os furtos, 6%.