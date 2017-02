Com uma hemorragia causada por uma úlcera duodenal, o prefeito de Barueri, Rubens Furlan (PSDB), foi internado com urgência neste sábado, 11, informou a assessoria dele. De acordo com boletim divulgado, dele passa bem e deve ter alta até quarta-feira, 15.

As intervenções médicas foram “um sucesso”, diz boletim divulgado pela assessoria do prefeito. “Rubens Furlan não corre nenhum risco e repousa no hospital aguardando a recuperação. Ele deve receber alta até a próxima quarta-feira”.

Não foi divulgado o hospital em que ele está internado.