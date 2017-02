Internado às pressas no sábado, 11, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com uma hemorragia causada por uma úlcera duodenal, o prefeito de Barueri, Rubens Furlan (PSDB), se recupera bem e teve alta nesta quarta-feira, 15.

De acordo com a assessoria da prefeitura, Furlan “está repousando em casa, por orientação médica, e deve voltar à rotina na prefeitura na segunda-feira, 20”.