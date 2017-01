Saiba qual o orçamento que cada secretário de Rogério Lins vai administrar

Leandro Conceição

Após treze dias de mandato, o prefeito de Osasco, Rogério Lins (PTN), deve concluir nesta sexta-feira, 13, o anúncio de seu secretariado, segundo ele afirmou nesta quinta-feira, 12. Nos últimos dias foram anunciadas as nomeações de secretários ligados ao PT e ao PSDB.



Candidato a vice de Valmir Prascidelli (PT) nas eleições municipais, o sociólogo petista Gustavo Anitelli vai comandar a Secretaria de Cultura.

Nesta quinta-feira, 12, Lins levou Anitelli e o adjunto da pasta, Paulo José Magalhães, o Paulinho Samba de Rua, ligado ao PTN, para se apresentarem aos funcionários da área.

As nomeações para a Cultura movimentaram as redes sociais esta semana, com internautas mobilizados em defesa de diversos nomes, entre eles o do secretário e o adjunto escolhidos.

Outros nomes ligados ao PT anunciados esta semana por Lins são Dulce Helena Cazzuni, de volta à Secretaria de Trabalho, que comandou na gestão de Emidio de Souza (PT), e Marco Antônio Villela dos Santos, que seria indicação do deputado federal Valmir Prascidelli (PT-SP), na Habitação.

Meio ambiente

Para a Secretaria de Meio Ambiente, foi anunciado na quarta, 11, o engenheiro Élio Salvini, do PSDB, ex-assessor parlamentar na Assembleia Legislativa. O adjunto é Alexandre Capriotti, do PR.

Nesta quinta, Salvini e Capriotti se reuniram com o ex-secretário, Carlos Marx, para receber informações sobre projetos e ações em andamento na pasta.

Os tucanos também comandam a pasta da Saúde, que tem o segundo maior orçamento: R$ 583,6 milhões, com José Carlos Vido.

Outras nomeações

As especulações foram confirmadas e Délbio Teruel, do PMN, foi oficializado esta semana pelo prefeito de Osasco, Rogério Lins (PTN), como secretário de Esportes.

Também foram confirmadas esta semana as nomeações de Carlão da Habitação, ligado ao PHS, para a Ouvidoria e, como é praxe, a primeira dama Aline Soares Lins para a presidência do Fundo Social de Solidariedade.