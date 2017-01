Salário mínimo não tem aumento real pela 1ª vez desde 2003

No dia 1º entrou em vigor o novo salário mínimo nacional, que passou de R$ 880 para R$ 937 (alta de 6,4%). É a primeira vez que o piso salarial brasileiro não sobe acima da inflação, ou seja, com aumento real, desde 2003.

No dia 15 de dezembro, o Congresso Nacional aprovou o orçamento da União para 2017 estabelecendo o novo salário mínimo no valor R$ 945,80. No anúncio oficial do valor, mais baixo, o governo alegou que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), utilizado para calcular o reajuste do mínimo, foi menor do que o previsto inicialmente.

“A estimativa para o INPC em 2016 é de 6,74% calculada pelo Ministério da Fazenda, menor do que a previsão de 7,5% realizada em outubro quando do envio da Lei Orçamentária Anual de 2017”, justificou o governo.