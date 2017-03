Banda resgata o samba de raiz num processo de constante pesquisa e com interação da plateia, dia 1º de abril, sábado às 20h

Samba do Baú canta os pedidos do público no Sesi Osasco

O Sesi Osasco recebe no próximo dia 1º de abril, sábado às 20h, o Samba do Baú, em apresentação gratuita.

O grupo, com mais de 10 anos de carreira, surgiu com o intuito de resgatar a memória do samba de raiz e da cultura popular, num processo de constante pesquisa para levar ao público um tipo de samba mais cadenciado.

O show é gratuito e os ingressos para esta apresentação estão disponíveis pelo sistema Meu Sesi.

Repertório

No apresentação é a plateia que escolhe o repertório, deixando dentro do baú seus pedidos.

A banda canta as músicas escolhidas, trazendo sempre uma história da composição ou alguma peculiaridade do autor.

Estão presentes no repertório os principais nomes do samba como Cartola, Nelson Cavaquinho, Geraldo Filme, Adoniran Barbosa, Zé Kéti, Clara Nunes, Paulinho da Viola, Chico Buarque, Ataulfo Alves, Clementina de Jesus, entre outros.

O grupo já acompanhou grandes nomes do samba como Almir Guineto, Fabiana Cozza e D. Ivone Lara.

Com início em 2005, o Samba do Baú é um projeto de cunho cultural, criado por jovens sambistas da zona leste de São Paulo.

Eles observaram ao redor um desinteresse ou pouco conhecimento do samba raiz. Com o objetivo de disseminar músicas fora do eixo comercial, o grupo se mobilizou a pesquisar canções que muito contribuíram para a construção da identidade cultural brasileira, mantendo presente esse legado.