Com unidades em Osasco e Barueri, no Tamboré, o Sam’s Club promove um open house nesta sexta-feira, 31, sábado, e domingo, 2 de abril. Nesses três dias, o clube estará com as portas abertas para não sócios.

O clube de compras oferece um mix diferenciado, com um conceito único, que envolve mais de 5 mil itens, entre importados, novidades exclusivas, além de marcas próprias e produtos voltados para o uso profissional e do dia a dia.

O Sam’s Club oferece ainda mais vantagens em cervejas especiais – são mais de 70 rótulos – carta de vinhos de diversas regiões do mundo, azeites exclusivos, ingredientes importados para os amantes da gastronomia, sobremesas especiais, bomboniere, eletrônicos entre outros.

27 unidades no país

Para ter acesso às vantagens oferecidas pelo Sam’s Club, o cliente deve tornar-se sócio. Atualmente, estão em funcionamento no país 27 clubes, sendo 16 no Sudeste, três no Centro-Oeste, cinco no Nordeste e três no Sul.