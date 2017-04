SAMU registra aumento de 9,1% no atendimento em Itapevi e região

No primeiro semestre de 2017, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) registrou crescimento de 9,1%, com 2.126 atendimentos em Itapevi e região. No ano passado foram anotados 1.948 no mesmo período de 2016

Os números positivos são resultado da mudança nos processos e na dinâmica dos trabalhos, que englobam readequação do uso da frota e mudança do perfil de médicos em plantões. “Conseguimos dar maior agilidade às solicitações, melhorando nossa resposta à população”, resume o coordenador Municipal de Urgência e Emergência do SAMU, Evandro Augusto Pereira.

Na comparação mês a mês, o SAMU de Itapevi ampliou o atendimento de ocorrências em 26% em março deste ano e representa um salto de 623 atendimentos para 790 no mesmo mês de 2017.

Em fevereiro, a alta foi de 10,5%, saindo de 635 atendimentos no período em 2016 para 702 neste ano. Já em janeiro deste ano, o número de atendimentos ficou em 634, contra 690 atendimentos registrados no mesmo mês de 2016 – uma queda de 8%.

Segundo Pereira, houve uma mudança no perfil dos médicos reguladores, que cuidam do gerenciamento das equipes, e dos intervencionistas. “Realinhamos o modo de atendimento de trabalho das equipes técnicas com direcionamento para ações práticas e efetivas de atendimento pré-hospitalar”, disse. “Também iniciaremos a alternância nas passagens de plantão para que possamos sempre ter uma equipe a postos, melhorando o atendimento”, afirmou Pereira.

Abrangência

Com um quadro de 82 profissionais, o SAMU Itapevi cobre uma área de 83 km² e uma população média de 226.488 habitantes, segundo informações de 2016 do Fundo Nacional de Saúde. A equipe é composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, condutores, telefonistas, rádio operador, administrativos e serviços gerais.

O SAMU Regional Oeste tem hoje quatro equipes no período diurno e três noturnas, além de quatro Unidades de Suporte Básico de Vida, uma Unidade de Suporte Avançado e uma motolância. O serviço pode ser acionado pelo número 192 e o atendimento é feito 24 horas por dia.

Além de Itapevi, o serviço atende Jandira, Carapicuíba, Cotia, Pirapora do Bom Jesus e Vargem Grande Paulista. Os recursos do SAMU são repassados pelo governo federal à Prefeitura de Itapevi, que administra o serviço por meio da secretaria de Saúde e Bem Estar.