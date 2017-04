Sandra Matarazzo: Ceviche de Truta

INGREDIENTES

500g de Truta fresca (limpa e sem pele)

1 cebola roxa cortada em rodelas

1/2 xícara (chá) de coentro fresco picado

1 pimenta dedo de moça

sal à gosto

1 xícara (chá) de suco de limão

Azeite de oliva

Modo de preparo

Prepare um banho-maria invertido para manter o peixe fresco. Em uma travessa grande disponha gelo e água gelada. Dentro coloque uma tigela (onde será preparado o ceviche).

Corte o peixe em cubos, a cebola roxa em fatias finas, retire as sementes da pimenta dedo de moça e faça bem picadinho. Misture todos os ingredientes e tempere com suco de limão, coentro e sal. Finalize com azeite de oliva.

Mais receitas em:

www.receitasetemperos.com.br