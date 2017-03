Saque do FGTS inativo começa nesta sexta, 10

Na Caixa// 4,8 milhões devem sacar quase R$ 7 bilhões

Começa nesta sexta-feira, 10, o pagamento das contas inativas do FGTS para trabalhadores nascidos nos meses de janeiro e fevereiro. Serão beneficiadas inicialmente 4,8 milhões de pessoas, que poderão sacar quase R$ 7 bilhões, o equivalente a 15,9% do total disponível.

As agências da Caixa vão abrir sexta, 10, segunda, 13, e terça-feira, 14, com duas horas de antecedência para auxiliar no fluxo de atendimento. No sábado, 11, agências do banco vão atender das 9h às 15h.

A Caixa recomenda que os trabalhadores tenham sempre em mãos o documento de identificação e a Carteira de Trabalho, ou outro documento que comprove a rescisão de seu contrato. Para saque acima de R$ 10 mil é obrigatória a apresentação desses documentos.