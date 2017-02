Em entrevista ao programa “Fala a Verdade”, da TV Osasco, exibido ao vivo nesta quarta-feira, 15, o pró-reitor do Unifieo, Franco Cocuzza, minimizou as alegações de dificuldades financeiras enfrentadas pelos professores da instituições, que estão com seis salários atrasados.

De acordo com Cocuzza, os docentes não dependem só dos vencimentos pagos pela instituição.

“Todo professor dá aula em dois, três, quatro locais (…) Se fulano optou em trabalhar [apenas] lá e trabalhar duas vezes na semana, problema dele”, disse, ao ser questionado no programa “Fala a Verdade”, da TV Osasco, sobre as dificuldades financeiras enfrentadas pelos docentes que estão sem pagamento. O programa é apresentado pelos jornalistas Gurupy Martins e Nilson Martins.

Na semana passada, o Unifieo demitiu por justa causa mais de 100 professores grevistas. Os docentes afirmam que demissões durante greves são proibidas por lei e que vão acionar a Justiça.

O pró-reitor também declarou que outros professores serão contratados no lugar dos demitidos e que eles topam ficar temporariamente sem pagamento. “São professores que sabem que não vão receber. Eles estão felizes de serem contratados”.

“Estamos sendo massacrados”, diz pró-reitor

“Não tem dinheiro [para pagar os professores]”, frisou Cocuzza à TV Osasco. Ele também reclamou de um suposto “massacre” à imagem da instituição na mídia e nas redes sociais.“Estamos sendo massacrados nos meios de comunicação, internet e tal”.

De acordo com Cocuzza, o Unifieo vai cortar cursos, despesas e se reorganizar. “Unifieo vai ficar pequena, mas vai ficar consistente e pronta para crescer”.