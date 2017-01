Secor oferece aulas de zumba, pilates e yoga aos comerciários

As aulas são realizadas às terças e quintas-feiras, a partir das 17h45, na sede do Secor

O Projeto Integração, realizado pelo Sindicato dos Comerciários de Osasco e Região (Secor) desde 2015, é conhecido pela categoria por oferecer modalidades que trazem saúde e qualidade de vida aos comerciários.Pensando na diversão do comerciário, o Secor realizou algumas mudanças nas atividades físicas oferecidas aos interessados.

“Agora, oferecemos zumba, pilates e yoga, muito procurados pelos comerciários desde o início do Projeto Integração, que também trazem benefícios ao corpo e à mente de quem pratica”, completou o presidente do Secor, José Pereira da Silva Neto.

As aulas são realizadas às terças e quintas-feiras, a partir das 17h45, na sede do Secor, localizada na Rua Antonio B. Coutinho, 118, no centro de Osasco. Os interessados devem se inscrever no mesmo local e levar atestado médico que comprove capacidade para a realização dos exercícios propostos. Os associados pagam apenas R$ 20 por mês para participar de todas as atividades.