A Secretaria de Educação de Barueri lançou oficialmente, na semana passada, os projetos “Escrita para Todos” e “Viver a Infância”, respectivamente, para o Ensino Fundamental e Educação Infantil.

Ao longo da semana, os professores e diretores da rede puderam assistir à palestra “Contribuição da Neurociência para o Processo de Aprendizagem na Educação Infantil e no Ensino Fundamental”, proferida pela doutora e pesquisadora em desenvolvimento humano, Elvira Souza Lima.

A renomada neurocientista é a assessora contratada para desenvolver em Barueri os dois projetos de sua autoria, com o objetivo de oferecer novos conceitos e apontar ações que garantam a qualidade no processo de ensino e aprendizagem dos alunos, além de promover o aprimoramento profissional dos professores e equipes de gestão.

De acordo com a professora Elvira, os projetos agora aplicados na Educação de Barueri reúnem importantes propostas de comunicação e desenvolvimento humano. A ideia é que crianças e jovens formem memórias de grande duração e com resultados positivos.

A neurocientista defende também o uso constante da música e das brincadeiras no processo de aprendizagem. “A música antecede até mesmo a fala. Estudos comprovam que as canções e o universo lúdico contribuem muito no desenvolvimento e no aprender das crianças, desde a fase intrauterina”, explicou Elvira Lima.

Sobre a neurocientista

Elvira Souza Lima é pesquisadora em Desenvolvimento Humano e Aprendizagem, Cultura e Mídia para Criança com estudos nas áreas de Antropologia, Neurociência, Psicologia, Música e Linguística. Possui doutorado pela Sorbonne (Paris), com pós-doutorado na Stanford University (EUA), cursos no Collège de France e na École Pratique de Hautes Études (Paris).

Foi professora visitante na Universidad de Salamanca (Espanha), University of California at Santa Bárbara (EUA), Georgetown University (EUA), entre outras. Foi pesquisadora no CRESAS (Paris), e da Northwestern University (EUA).

É consultora em Educação e Desenvolvimento Humano em diversos programas e projetos de Educação Pública, Educação Indígena, Educação Continuada, Formação de Professores e Mídia para Criança e Adolescente, no Brasil e no exterior.

Escreveu livros como “Sem Medo de Errar”, “Avaliação na Escola”, “Neurociência e Aprendizagem”, ”Histórias da Natureza”, “Políticas Culturais e Aprendizagem”, “Fundamentos da Escola Infantil”, “Como o Cérebro Aprende a Ler”, “Neurociência e Leitura”, “Ciclos da Formação”, entre outros.