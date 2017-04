Após o vereador Ralfi Silva (PTN) usar a tribuna da Câmara de Osasco para reclamar da demora na entrega de 32 motos anunciadas em janeiro para reforçar o patrulhamento da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam), a Secretaria de Estado da Segurança Pública emitiu nota desmentindo o parlamentar.

“A Polícia Militar esclarece que 32 motos foram encaminhadas para o CPA/M 8, responsável pelo patrulhamento de Osasco. Os veículos foram entregues em cerimônia em janeiro e imediatamente colocadas à disposição da PM para utilização nas rondas da Rocam”, diz a nota da Secretaria Estadual.

Ralfi havia declarado na Câmara que o governador só havia entregado os documentos dos veículos ao município. “Ele entregou os documentos para o prefeito [Rogério Lins – PTN] no início do ano, mas não entregou as viaturas ainda. Cadê as viaturas?”, questionou.