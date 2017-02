Secretária de Trabalho explica sobre etapas para reabrir o Portal do Trabalhador

A secretária de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão de Osasco, Dulce Helena Cazzuni, explica, ao Visão Oeste, como está o andamento dos trabalhos para a reabertura do Portal do Trabalhador, fechado desde o fim do ano passado. A prefeitura planeja reabrir a unidade Centro até o fim do mês.

O prefeito Rogério Lins (PTN) declarou que pretende reabrir o Portal do Trabalhador até o aniversário de Osasco (19 de fevereiro). Vai dar para cumprir este prazo?

Nós estamos trabalhando com a possibilidade de reabrir até o final de fevereiro.

Nosso grande sonho era reabrir no dia 20, mas a gente tem que assinar contrato, fazer seleção [de empresa terceirizada], uma série de coisas que estamos tocando.

Depende de trâmites burocráticos e a gente não tem tanta certeza que abre nesta data que a gente estava sonhando. Mas antes do final do mês vamos abrir.

Serão reabertas as duas unidades?

Vamos reabrir primeiro a do Centro, porque a unidade da [avenida] João de Andrade tem vários problemas estruturais, como vazamento, infiltração, equipamentos quebrados.

De qualquer forma, o trabalho que estamos fazendo é para abrir os dois. [A da avenida João de Andrade] março, abril, a gente pretende abrir rapidamente.

É muito triste chegar lá 7h, 8h da manhã e ver muitos trabalhadores olhando para aqueles cartazes, que não tem uma porta aberta para atender. Ontem, fui lá e quase chorei com uma senhora que estava lá chorando e com muita raiva.

Gostaria que a senhora explicasse melhor exatamente o que falta para reabrir o Portal do Trabalhador?

Falta o contrato com a empresa que vai fazer o gerenciamento, porque não são funcionários públicos, fizemos todo o trabalho através de terceirização.

É uma contratação emergencial que está sendo tocada, tem um trâmite no qual é preciso tomar muitos cuidados, seguir a risca. A empresa precisa ser credenciada, já ter expertise nesta área.

E tem toda a parte de manutenção, por exemplo, as máquinas estão todas paradas, as senhas masters, que temos de receber do Ministério [do Trabalho], foram canceladas, parte elétrica, hidráulica, de refrigeração. Tudo isso e mais móveis, equipamentos…

O prefeito também falou também em abrir um Portal do Trabalhador na zona Norte. Como está este projeto?

Nós vamos abrir um Portal do Trabalhador na zona Norte, é uma dívida que a gente tem com a população e o prefeito tem clareza disso.

Temos uma população bastante concentrada naquela região e é um serviço super importante.

E este Portal na zona Norte deve sair do papel no ano que vem?

Acho que sim.