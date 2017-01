Secretaria realiza encontro para debater cultura em Osasco

No sábado, 28, acontece o primeiro encontro aberto Cultura Livre, às 14h, na Praça da Led, localizada na Rua General Bittencourt. O evento é organizado pela Secretaria de Cultura de Osasco, comandada por Gustavo Anitelli, que promete fazer uma gestão democrática e participativa.

A ideia é receber as demandas e propostas de toda a população, coletivos, companhias e organizações de artistas da cidade para construir uma cultura mais igualitária, descentralizar as atividades e desenvolver políticas públicas de cultura.

De acordo com a informação no evento do Facebook, haverá transmissão ao vivo para que os internautas participem e apresentem suas contribuições. Em caso de chuva, o encontro será transferido para a Escola de Artes Antônio César Salvi, situado à Rua Tenente Avelar Píres de Azevedo, 360, Centro.