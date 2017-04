O secretário de Segurança de Osasco, Valdeci Magdanelo, costuma usar seu perfil no Facebook para falar sobre ações da pasta e desabafar sobre problemas que enfrenta. Nesta terça-feira, ele reclamou de “pedidos de favores estranhos e de empregos”.

“Pedidos de favores estranhos, de empregos (vê se arruma um emprego para mim, mas quero ganhar bem! Tenham dó!) também estão esgotados”, declarou, em postagem.

Magdanelo fez recomendações aos internautas que quiserem interagir com ele nas redes sociais: “Nem tenho ideia de quantas msgs recebo no meu WhatsApp por dia, manhãs, tardes, noites e madrugadas, sábados, domingos e feriados, muitas delas repetidas, com mensagens que a gente apreciaria ler, ver, assistir, todas, mas o tempo é curto, os afazeres em excesso, logo não dá. Então, por caridade, evitem textos longos, evitem esses tais GIFs, que são chatos pra caramba!”.