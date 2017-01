Ao contrário do que afirmou o proprietário do Hospital Santa Paula de Osasco, que passa por reforma e vai funcionar no prédio do antigo e problemático Hospital Montreal, ainda não há acordo para que a unidade atenda a pacientes do município, diz o secretário de Saúde, José Carlos Vido.

“Fui fazer uma visita no Hospital Santa Paula e não tem nada certo”, afirmou Vido ao Visão Oeste. “Não vamos dividir com eles os encargos de manutenção de um hospital”, completou.

O secretário admite, no entanto, que existe a possibilidade de uma parceria para ajudar a atender a demanda do Hospital Municipal.

Hospital Municipal

Outra medida para ampliar o atendimento em Saúde é a meta de abrir mais 50 leitos no Antonio Giglio.

“Estou determinando à Fundação ABC que abra mais 50 leitos no Hospital Antonio Giglio, é viável, tem espaço. Hoje são 187 e vamos aumentar 50 leitos do Hospital Municipal”, declarou Vido.