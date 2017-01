Com sede em Osasco, Mercado Livre anuncia Fernando Jacobucci como novo head de Moda

Sediada na região de Presidente Altino, em Osasco, o Mercado Livre anunciou, dia 13, a contratação de Fernando Jacobucci como novo head da categoria de Moda, que abrange os produtos relacionados a Saúde &S Beleza, Esportes & Fitness e Roupas & Acessórios.

O executivo chega com o desafio de impulsionar ainda mais a categoria, que cresceu acima dos 40% em 2016 quando comparado ao ano de 2015.

Durante seus mais de 10 anos de carreira, Jacobucci adquiriu larga experiência no setor de moda. Antes de ingressar no Mercado Livre trabalhou como gerente sênior de vendas na Adidas Group, e anteriormente como gerente comercial na Privalia, tendo outras passagens por importantes marcas do setor de moda como INBRANDS, Lacoste, Penalty e grupo DASS.

“Comprar moda online está cada vez mais prático. As ferramentas como tabelas de medidas, escolha de modelos e cores facilitam muito e geram uma experiência positiva”, declarou Fernando Jacobucci.

“Além disso, o consumidor está cada vez mais conectado pelos smartphones. Esses dois pontos farão com que o Mercado Livre e o comércio eletrônico continuem crescendo”, completou.

O executivo é brasileiro, com MBA Executivo em Gestão Empresarial pela FGV e graduação em Administração de empresas pela UNISA.