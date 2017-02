Sérgio Ribeiro nega mudança de partido e despista sobre candidatura em 2018

Após oito anos à frente da Prefeitura de Carapicuíba e com a crise enfrentada pelo PT (Partido dos Trabalhadores), Sergio Ribeiro diz ter certeza sobre sua posição política. “A única certeza que eu tenho, é não mudar de partido. Nunca cogitei e tratei disso com ninguém”, disse.

Em relação a sondagem do PDT, Ribeiro disse que ainda não teve oportunidade de falar não. “Eu li nos jornais, que o Dinei, grande amigo e presidente do PDT ia fazer um convite, mas ainda não nos encontramos. E com certeza diria não. Tenho 35 anos no partido, que passa por situações difíceis e temos que superar os desafios”, destacou.

Sobre a possível candidatura para 2018, ele disse que “não está no horizonte”.