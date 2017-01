Serial Funkers traz mistura de ritmos ao Sesc Osasco

No próximo dia 13, acontece o show da banda Serial Funkers, no Sesc Osasco a partir das 20h. O grupo representa uma nova safra de soul brasileiro e mistura R&B, samba e funk de raiz. No repertório, a banda traz sucessos da música brasileira, do soul internacional e também músicas autorais do álbum de estreia Porque Funk é Coisa Séria.

A banda foi criada em 2008 e ficou conhecida após participar do programa Superstar, da Rede Globo, em 2015. É formada por Herbert Medeiros (teclados), Luguta (bateria), Luciano Ribeiro (baixo) e Regis Paulino (vocal).