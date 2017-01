A prefeitura de Jandira iniciou serviços de limpeza e conservação de vias públicas, com ações que incluem desentupimento de bocas de lobo, capinagem de praças e canteiros e retirada de entulho próximos a leitos de córregos. Na primeira semana do ano, a ação se concentrou no córrego da Vila Pedrina. Na terça, 10, o serviço foi estendido a áreas como o córrego da Vila Rolim.