Quando o convívio formal do dia-a-dia profissional se confunde com a exposição da vida íntima nas redes sociais, as preocupações com as más interpretações surgem.

Certas fotos, vídeos e compartilhamentos podem afetar a reputação tanto dos profissionais que já estão inseridos no mercado de trabalho, quanto de pessoas em busca de novas oportunidades.

Recrutadores costumam pedir aos candidatos que informem a URL do Facebook durante o processo de atração, e muitos optam por deixar o campo em branco para evitar interpretações erradas sobre eles.

Em alguns casos, o acesso do analista de RH à rede social de um candidato pode ser crucial em uma decisão, dependendo do que ele encontrar.

Mensagens na linha do tempo ou fotos que remetam à contradição dos valores de uma organização podem acabar eliminando o candidato do processo seletivo.

“Com certeza, se alguns posts evidenciarem agressividades, comentários preconceituosos, ou expressões muito polêmicas e esses posts estiverem públicos, pode ser que o recrutador tire suas próprias conclusões”, afirma Aline Soares, consultora de relacionamento da ETALENT (www.etalent.com.br).

Mais do que conhecimentos e habilidades

“As organizações estão buscando nos profissionais mais do que conhecimentos e habilidades. Para ampliar as chances de atender a esse desafio, o Facebook acaba sendo utilizado para entender o estilo de vida, as preferências e os hábitos dos candidatos, especialmente nas suas relações com os amigos e na sociedade”, explica.

Tema polêmico

“Esse tema ainda é bem polêmico no Brasil. Nos Estados Unidos, 91% dos recrutadores afirmam visitar o perfil dos profissionais que participam dos processos seletivos”, observa a consultora da ETALENT Aline Soares.

Dicas para evitar riscos

Entre as dicas da consultora Aline Soares para evitar correr o risco de perder oportunidades por sua postura nas redes sociais estão: não poste fotos com partes do corpo muito expostas, ou de festas em que apareçam muita bebida e cenas que comprometam.

Além disso, indica ela, utilize sempre um português correto; assuntos culturais serão sempre bem interpretados, se visualizados; lembre-se de que seus amigos do Facebook de hoje poderão lhe oferecer oportunidades amanhã.

Outra recomendação importante da consultora é: jamais fale mal da empresa em que trabalha ou trabalhou, de chefes, clientes… Aliás, rede social não é o local adequado para falar mal de ninguém, indica a especialista.