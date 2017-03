Shopping arrecada material escolar para crianças do Projeto Abraço

Nesta sexta, 31, termina a campanha de arrecadação de materiais escolares, realizada pelo SuperShopping Osasco em parceria com o Power Center.

Todo material arrecado será doado para crianças acompanhadas pelas entidades do Projeto Abraço.

Os itens de maior necessidade são: caderno, lápis, lápis de cor, caneta, borracha, cola, tesoura, régua, giz de cera, tinta guache e papel sulfite A4.

Existem três pontos de coleta estão distribuídos pelo empreendimento e as doações podem ser feitas durante o horário de funcionamento do shopping, das 10h às 22h.

“Queremos sempre poder contribuir com a comunidade no entorno, por isso, incentivamos lojistas, colaboradores e toda a população a participarem da campanha e ajudarem essas crianças”, ressalta Janice Mendes, gerente de Marketing do SuperShopping Osasco.