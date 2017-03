A Páscoa pede passagem na programação de cursos do Shopping União de Osasco com receitas práticas e deliciosas durante todo o mês de março.

Inscrições (somente presenciais) podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 14h às 16h30, e das 17h30 às 21h, na Central de Cursos, Piso Avenida, corredor de serviços (próximo ao Poupatempo).

Entre as opções, dia 17, das 14h às 16h, haverá oficina de bombons recheados de cereja com licor, ovos vazados e dourados em formato de toca de coelho.

Dia 22, das 14h às 16h, o participante poderá aprender a fazer drip cake (bolo decorado com gotas). No mesmo dia, das 18h às 20h, é a vez de petit four, um delicioso ovo-bolo decorado com papel de arroz e acabamento com chantilly. Confira abaixo a programação completa.

Programação de cursos de culinária:

17/3 – 14h às 16h – Chocolate – bombons recheados de cereja com licor, ovos vazados e dourados em formato de toca de coelho com a culinarista Fátima Giacone da Central Distribuidora.

20/3 – 14h às 16h – Minibolos – a culinarista Adriana Maeda da Central Distribuidora e os produtos Arcolor ensinam a preparar minibolos decorados com pasta americana.

20/3 – 18h às 20h – Massas – nessa aula, a culinarista Débora Oliveira vai ensinar a preparar a massa, o recheio e a montagem de lasanha à bolonhesa e molho ao sugo.

21/3 – 14h às 16h – Pão de mel – aprenda a fazer a massa deliciosa e fofinha para preparar o pão de mel tradicional banhado e o pão de mel gelado.

21/3 – 18h às 20h – Ovos de Páscoa – tradicionais e trufados com a culinarista Luciana Matos da Central Distribuidora.

22/3 – 14h às 16h – Drip cake (bolo decorado com gotas) – aprenda a preparar esse delicioso bolo com recheios que podem virar um sorvete com calda anticongelante com a culinarista Valquiria Silva da Central Distribuidora e produtos Alispec.

22/3 – 18h às 20h – Petit four – aprenda a rechear e montar um delicioso ovo-bolo decorado com papel de arroz e acabamento com chantilly utilizando bicos de confeitar com a culinarista Lourdes Diniz da Central Distribuidora e os produtos Dona Lella.

23/3 – 14h às 16h – Brownie e alfajor – aprenda a fazer os legítimos com gourmet branco com a culinarista Rose Vitiello da Central Distribuidora e os produtos Mavalério.

23/3 – 18h às 20h – Faça e venda – salgados assados com massa superleve, além de empadas doces e salgadas.

24/3 – 14h às 16h – Docinhos – docinhos de coco banhados e docinhos de abacaxi com coco com a culinarista Rose Vitiello da Central Distribuidora e os produtos Frutcoco.

24/3 – 18h às 20h – Faça e venda ovos de colher – ovos de colher com recheios do tipo charge, chokito e prestígio com a culinarista Rose Vitiello da Central Distribuidora.

27/3 – 14h às 16h – Bolo fake – o chef Weslley Benvenuto da Central Distribuidora e os produtos Celebrate ensinam a preparar bolo fake (modelo camisa masculina) utilizando técnicas de pasta americana e massa de flores.

27/3 – 18h às 20h – Doces finos – aprenda a fazer “fudges” de chocolate com amendoim com decorações rápidas em pasta americana.

28/3 – 14h às 16h – Técnicas com chocolate – aprenda técnicas de derretimento e temperagem, diferença entre cobertura e chocolate, bombons, ovos tradicionais e de colher com a culinarista Isabel Tempesta da Central Distribuidora e os produtos Harald.

28/3 – 18h às 20h – Técnicas ovos de Páscoa – aprenda a colorir e aromatizar o chocolate, fazer ovos com casca recheada, coelho de chocolate e ovinhos, com a culinarista Isabel Tempesta da Central Distribuidora e os produtos Harald.

29/3 – 14h às 16h – Torta salgada – aprenda a fazer uma deliciosa torta salgada no palito com recheio de ricota com espinafre.

29/3 – 18h às 20h – Rafaello cake – a culinarista Maria Antônia, da Central Distribuidora, ensina a preparar o bolo, o recheio e a cobertura com bombom Rafaello.

30/3 – 14h às 16h – Bolo mousse – bolo especial com duas mousses, uma de coco com cereja e outra de abacaxi coberta com falso marshmallow. Aula ministrada pela culinarista Fátima Giacone da Central Distribuidora e os produtos Marvi.

30/3 – 18h às 20h – Sorvetes – aprenda as técnicas para fazer sorvete cremoso de massa, colocar frutas no sorvete, fazer picolé recheado e coberto com chocolate e geladinhos, com a culinarista Fátima Giacone da Central Distribuidora e os produtos Marvi.

31/3 – 14h às 16h – Almoço de Páscoa – almoço completo para a data com peixe com crosta crocante, arroz cremoso e caesar salad.

31/3 – 18h às 20h – Colomba Pascal – Maria Marlene da Central Distribuidora ensina a preparar uma deliciosa colomba pascal.