Shopping Tamboré recebe aulas de Trampolim Fit

Nos próximos sábados, 18, 25 de março e 1 de abril, o parque das Camas Elásticas instalado no Shopping Tamboré vai oferecer aulas de Trampolim Fit, ministradas por professores da academia Bio Ritmo.

A atividade gratuita tem duração de 30 minutos, das 9h às 9h30 e para participar basta realizar inscrição por meio do aplicativo do empreendimento, disponível no site.

Parque de Camas Elásticas

A atração permanece no centro de compras até o dia 2 de abril. O ingresso custa R$ 20 e equivale a 15 minutos de utilização do espaço. Cada minuto adicional, é acrescido R$ 1 ao valor final. O parque também conta com músicas e iluminação especial para dar um clima ainda mais divertido à brincadeira.