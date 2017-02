Simone e Simaria se apresentam em Carapicuíba

A dupla Simone e Simaria, que vem conquistando o público com o sertanejo e forró, se apresentam no Rancho da Hípica em Carapicuíba dia 4 de março às 20h. Os ingressos custam entre R$ 55 a R$ 135 e podem ser adquiridos pelo site: www.totalacesso.com.

As cantoras iniciaram a carreira como back vocals do cantor Frank Aguiar. Em 2012, apostaram no trabalho independente, sob curadoria da Social Music que iniciaram uma série de shows pelo Brasil.

No show, Simone e Simaria devem trazer sucessos como “Perdeu”, “Meu Violão e o Nosso Cachorro”, o novo single “126 cabides”, entre outros.

Simone e Simaria no Rancho da Hípica

Data: 4 de março

Horário: 20h

Endereço: avenida Deputado Emílio Carlos, 1015, Vila Caldas – Carapicuíba

Ingressos: R$ 55 a R$ 135

www.totalacesso.com