A saúde está na Ordem do Dia nas cidades da região. Em Osasco, o prefeito Rogério Lins (PTN) sinaliza com a substituição da Organização Social (OS) que administra o Hospital Municipal Antonio Giglio, a Fundação do ABC, e a ampliação de parcerias com OSs nas unidades de saúde (leia mais na página 4).

Além disso, a prefeitura iniciou um programa que visa orientar os funcionários a promoverem atendimento humanizado na rede e combater o mau atendimento (leia na página 6).

O deputado federal Valmir Prascidelli (PT-SP) se reuniu com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, para reivindicar repasses para a Saúde em Osasco (leia na página 3).

Em Itapevi, o prefeito Igor Soares (PTN) anunciou que conquistou R$ 10 milhões em emendas federais para projetos na cidade, dos quais a maior parte, R$ 4,8 milhões vão para a Saúde (leia na página 2). O prefeito de Barueri, Rubens Furlan (PSDB), promete medidas emergenciais para, em três meses, promover uma melhora significativa na área.

Em meio a tantas reclamações, é uma esperança para os munícipes as ações das administrações e de parlamentares em setor tão importante. Espera-se agora que, para além dos anúncios e discursos, as ações de melhoria sejam, de fato, colocadas em prática e sentidas na pele.

Em Osasco, as parcerias com OSs na saúde pública geram longas discussões de defensores e contrários a elas, de acordo com avaliações técnicas e ideológicas. Para a população, fato é que a situação não vai bem e há a esperança de que mudanças na gestão impactem positivamente. Para isso, é preciso firmar parcerias com entidades com competência e credibilidade para aumentar a qualidade e eficiência no atendimento, com contratos bem definidos e transparentes.

Na UTI, a Saúde em cidades da região parece começar a dar sinais de vida.