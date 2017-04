Nesta segunda-feira, 17, a diretoria do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (SINDPESP) visitou as seccionais de Osasco, Carapicuíba e Taboão da Serra. A presidente do SINDPESP, Raquel Kobashi Gallinati, conversou com os delegados sobre os principais temas que envolvem a classe nessas regiões e constatou falta de policiais nas três seccionais.

Em Osasco, onde deveriam atuar 643 policiais civis, apenas 460 cargos estão preenchidos, segundo o SINDPESP, 183 a menos do que o considerado necessário.

A carreira com maior falta na Seccional de Osasco é a de escrivão de polícia (85 vagas não preenchidas), seguida pela de investigador (65 vagas). Faltam nove Delegados de Polícia nessa Seccional.

Carapicuíba

O encontro com os delegados da Seccional de Carapicuíba aconteceu na Delegacia de Barueri. Nesta região, três cidades têm apenas um delegado de polícia, que fazem jornadas abusivas de trabalho, segundo o sindicato: Vargem Grande Paulista, Jandira e Pirapora do Bom Jesus.

A Seccional deveria atuar com 865 policiais e possui apenas 473. Com isso, faltam 392 policiais civis nesta região. A carreira com maior defasagem é a de investigador (115), seguida da de escrivão (99). Faltam 13 delegados de polícia na Seccional.

Taboão da Serra

Já na Seccional de Taboão da Serra, as cidades de São Lourenço e Juquitiba contam apenas com um delegado, que acaba ficando sobrecarregado, praticamente em um plantão incessante, já que, em vez de descansar, fica disponível para ser acionado caso seja necessário, gerando jornada abusiva de trabalho.

Nesta Seccional, deveriam atuar 556 policiais, mas conta apenas com 345, déficit de 211 policiais. As carreiras com maior defasagem são a de escrivão (faltam 70) e de investigador (faltam 63), de acordo com o sindicato.