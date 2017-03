Durante sua live no Facebook sobre segurança pública nesta sexta-feira, 10, o prefeito de Osasco, Rogério Lins (PTN), anunciou que a cidade terá 48 pontos com câmeras de monitoramento integradas ao Sistema Detecta, em parceria com o governo do estado.

Com ele, a ideia é que as câmeras identifiquem a circulação de veículos roubados, furtados ou irregulares no município e informem as forças de segurança.

“Serão 48 pontos de monitoramento que vão ter o sistema Detecta”, afirmou Lins. Ele assegura que o sistema vai “minimizar [roubos e furtos de veículos] e ajudar com eficácia na recuperação de veículos roubados”.

Em expansão pelo governo do estado, o Detecta é um sistema integrado com bancos de dados estadual que identifica e informa as forças de segurança sobre a circulação de veículos roubados ou irregulares.

Além disso, as câmeras auxiliam no monitoramento das áreas. Ainda não há prazo definido para a implantação do sistema em Osasco.

O número de veículos roubados ou furtados em Osasco em 2016 cresceu quase 6% com relação a 2015, de acordo com dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública. No ano passado foram roubados 2.984 veículos e furtados 2.150, totalizando 5.134.

No mesmo ano, foram recuperados pela polícia no município 2.498 veículos.

“Aumentou em 68% o número de apreensões da Guarda Civil nesses 68 dias de governo”

Na transmissão ao vivo em sua página no Facebook o prefeito de Osasco também falou sobre outras ações realizadas na área da Segurança.

Entre elas, a Operação Amanhecer Seguro, que consiste em rondas da Guarda Civil Municipal (GCM) pela manhã nos arredores de pontos de ônibus para coibir arrastões, o combate aos pancadões, e o início de ronda escolar executado pela GCM.

De acordo com Lins, com a intensificação da atuação da GCM, “aumentou em 68% o número de apreensões da Guarda Civil nesses 68 dias de governo”.

O prefeito avaliou que o efetivo da Guarda Municipal, com pouco mais de 200 homens, é baixo para o município, que tem quase 700 mil habitantes.

Ele afirmou que planeja abrir concurso público para “dobrar ou triplicar” o efetivo da GCM, além de reajustar o salário dos guardas.