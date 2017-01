Sociedade em Visão

Gerações santistas

Em sua primeira semana como prefeito de Barueri, Rubens Furlan (PMDB) foi à Arena Barueri com seu neto assistir ao jogo do Santos, seu time de coração, contra o Floresta (CE) pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. O político postou uma foto nas redes sociais. “Que felicidade poder ver novamente a Arena Barueri receber grandes espetáculos. Hoje estou com meu neto Dante assistindo Santos x Floresta/CE”, disse, na legenda. Furlan e Dante foram pé quente. O Peixe venceu por 1 x 0.

Na posse



Bastante animada, a primeira dama de Santana de Parnaíba, Selma Cezar, aproveitou a cerimônia de posse do marido, Elvis Cezar, como prefeito para tirar diversas fotos ao lado de amigas e fãs no evento. Ela vestia um elegante vestido azul de renda. “Posse 2017! Jesus na frente sempre! Obrigada a todos!”, postou ela no Facebook.

Arte



A artista baiana Carmen Freaza esteve na Galeria Glen Arte do Shopping Iguatemi Alphaville, em Barueri. Sua obra está em exposição no local até o dia 10 de janeiro, com entrada franca. Ao todo, são 15 telas individuais e painéis. Arquiteta e arteterapeuta junguiana, Carmen expressa como artista visual seu encanto pelo universo feminino e suas possibilidades estéticas. Trabalha o figurativo contemporâneo, que é um estilo autoral, de colorido vibrante e traço orgânico e sinuoso.

Ganhadora



O Shopping União de Osasco premiou Mariane Silva dos Reis Souza com um Fiat Toro. O sorteio de Natal aconteceu no começo da semana. Além dela, outras 20 pessoas levaram brindes para casa. Foram 20 vales-compra no valor de R$ 1 mil para serem gastos dentro do centro de compras. Todas as pessoas que concorreram gastaram de pelo menos R$ 300 no local.