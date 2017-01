Sociedade em Visão

Feliz…

Quem comemorou mais um ano de vida esta semana, na segunda, 23, foi a linda primeira dama de Osasco, Aline Lins. E ela recebeu uma homenagem do marido, o prefeito Rogério Lins, no Facebook. Em uma mensagem celebrando o aniversário da amada, ele destacou a nova fase da vida dela, na presidência do Fundo Social de Solidariedade do município.

… aniversário

“Te desejo sorte nessa nova primavera, ano em que você assume uma das missões mais nobres da administração pública, que é cuidar da parte social, de exercer o amor ao próximo e valorizar quem tanto precisa de ajuda. Força, sabedoria, amor e muita saúde. Parabéns!”, declarou Rogério Lins à primeira dama, Aline Lins.



Parabéns

Quem também celebrou idade nova esta semana foi o presidente da Câmara de Osasco, Elissandro Lindoso, o Doutor Lindoso. Ele comemorou cercado pelo carinho da família e dos muitos amigos e agradeceu pelas felicitações. “Obrigado a todos pelas mensagens e demonstrações de carinho no dia do meu aniversário!”, declarou.



Cafu

O prefeito de Itapevi, Igor Soares, recebeu uma visita pra lá de ilustre esta semana: o ex-jogador Cafu, pentacampeão mundial com a seleção brasileira. “Conversamos sobre parcerias para desenvolver projetos em nossa cidade”, disse o prefeito.

Pai

Outro que teve uma visita especial no gabinete foi o prefeito de Cotia, Rogério Franco, que recebeu o pai e o irmão, na semana passada. “Obrigado pela visita, pai. Pode ter certeza que estou me dedicando para melhorar a qualidade de vida dos moradores da nossa cidade”, postou o prefeito de Cotia no Facebook.