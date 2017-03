Sociedade em Visão: Supermercados

Buffet Apogeo Nobre, em Barueri, foi palco, dia 16, do Evento de Lançamento da APAS Show 2017 Regional Osasco

O jantar de lançamento contou com a presença de cerca de 300 convidados, entre empresários supermercadistas, fornecedores, empresas patrocinadoras e autoridades de Osasco, Barueri e região.

O diretor da Regional de Osasco da APAS, Alexandre Uzuelli, comentou a força econômica dos supermercados na região.

“Em 2016, a região de Osasco foi responsável por 8,1% do faturamento do setor supermercadista no estado. Aqui, o setor emprega cerca de 42 mil colaboradores”.