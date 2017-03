Sogro reclama de maus tratos à filha e é assassinado a facadas pelo genro

Um pedreiro de 41 anos foi assassinado a facadas pelo genro na manhã desta quinta-feira, 9, no Jardim Maria Helena, em Barueri.

Eles trabalhavam juntos em uma obra e o crime ocorreu após uma briga. Ambos moravam no bairro Vale do Sol.

De acordo com informações do portal Barueri na Rede, recentemente a vítima, Roberto Santos de Jesus, teria reclamado com o genro, José Vinicius da Silva, 22, da forma como ele tratava sua filha e de uma suposta falta de interesse dele em trabalhar e colaborar com as despesas de casa.

Silva cobrava uma dívida que dizia que o sogro tinha com ele por ter investido na reforma da casa que dividiram por um tempo, pertencente a Roberto.

A Guarda Civil Municipal foi chamada e, chegando ao local, os guardas encontraram Roberto já morto, com diversos ferimentos no rosto, pescoço e tórax.

O assassino despejou também um saco de cimento sobre a vítima.

“Muito xingado”

O genro foi preso pela polícia no início da tarde na casa de seus pais, no Vale do Sol.

Levado ao Distrito Policial do Jardim Silveira, ele chegou a negar, mas depois confessou o crime e justificou dizendo que era muito xingado pelo sogro, informou o portal Barueri na Rede.

Roberto deixa cinco filhos, sendo o caçula, um bebê de cinco meses de idade.