No dia 12, o Super Shopping Osasco inaugura o primeiro Pet Lounge em shoppins centers do Brasil. O espaço, é destinado aos clientes que querem levar seus animais para o shopping, enquanto realizam suas compras, passeiam ou utilizam as redes de serviços. O Pet Lounge ocupa 70m² no piso 2, com brinquedos para diversão e exercícios dos cachorrinhos, com entrada gratuita.