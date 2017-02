O SuperShopping Osasco inaugura no dia 12 o primeiro Pet Lounge em shopping centers do Brasil. Trata-se de um espaço exclusivo dentro do centro de compras para clientes que querem levar seus bichinhos para o shopping enquanto fazem compras, passeiam ou usam sua rede de serviços.

O centro de compras adota o selo pet friendly e, para marcar as boas-vindas aos cachorrinhos, realiza um dia de atrações dedicado aos mascotes dos seus clientes, o Pet’s Day, dia 19, domingo. Mais informações sobre o evento neste site.

“O Brasil possui a segunda maior população de pets do mundo, com mais de 50 milhões de cães e de 20 milhões de gatos em todo o país. Esses bichinhos estão integrados na programação familiar e sua aceitação é decisiva na hora da escolha de onde ir”, analisa Giancarlo Johann, superintendente do SuperShopping Osasco.

“Criar um ambiente dedicado a esses animais é mais uma iniciativa para que nossos clientes encontrem aqui a melhor experiência para fazer suas compras, resolver serviços do dia a dia e se divertir com nossas opções de lazer e entretenimento”, conclui.

Brinquedos e descanso para os animais

O Pet Lounge ocupa 70 m2 no Piso 2, com brinquedos para diversão dos animais e para exercícios, além de caminhas e pufes para descanso e bebedouro. Tudo para os bichinhos se divertirem e também aproveitarem o passeio de seus donos.

A entrada é gratuita, basta fazer o cadastro para ter acesso livre. O Pet Lounge inaugura no próximo dia 12 de fevereiro, com funcionamento de segunda-feira a sábado, entre 12h e 20h, aos domingos e feriados entre 14h e 20h. As atrações são gratuitas.