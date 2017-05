Uma equipe da Rocam do 14º Batalhão da Polícia Militar prendeu, na noite de 25 de abril, terça-feira, um suspeito com um veículo roubado após tentativa de fuga nas imediações do bairro de Quitaúna.

A prisão ocorreu após o suspeito capotar o veículo durante a tentativa de fuga.