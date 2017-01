Na quarta, 4, por volta das 9h, policiais do 14º Batalhão Metropolitano prenderam três suspeitos de roubos de celular na avenida Padre Vicente Melilo, no Jardim Umuarama. Com um deles, foram encontrados 17 aparelhos, dois com registro de roubo. O suspeito disse que compra os celulares para revender.

Em seguida, os policiais vistoriaram a casa de um deles, onde foram localizados mais dois celulares com registro de roubo. Os aparelhos estavam em posse de um casal que também foi detido.