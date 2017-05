Suspensa a greve do Metrô marcada para sexta, 5 de maio

Os metroviários de São Paulo decidiram em assembleia no início da noite de hoje, quinta-feira, suspender a greve do Metrô marcada para esta sexta-feira, 5 de maio.

A decisão foi tomada depois que o Juiz Fábio do Nascimento Oliveira, da 50ª Vara do Trabalho, emitiu sentença prorrogando por mais 90 dias, a partir de 4/5, a intrajornada de meia hora.

O sindicato informou que no período de 90 dias a categoria deve buscar junto à SRTE (Superintendência Regional do Trabalho e Emprego) a homologação das portarias que garantam as escalas e jornadas.

O Metrô informou, por meio de carta, que o retorno aos horários normais deverá ser feito a partir do dia 7/5, a partir da zero hora. A assembleia não concordou com isso e decidiu que todos devem voltar imediatamente aos horários normais.