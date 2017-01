Suspensão de concursos afeta mais de 560 vagas

No embalo das novas gestões, que começaram cortando custos ou evitando novas despesas nas cidades da região, prefeito de Carapicuíba, Marcos Neves (PV) suspendeu a convocação de mais de 200 aprovados no concurso público 01/2015. Além disso, foi suspenso um processo seletivo com 364 vagas para diversos cargos, aberto em dezembro do ano passado.

Ambos os concursos foram abertos na gestão de Sergio Ribeiro (PT). Na portaria na qual determina a suspensão do chamamento dos aprovados no concurso, publicada na segunda-feira, 16, Marcos Neves justifica que “a atual administração não teve tempo hábil de analisar a fundo os impactos financeiros a serem assumidos pelo município com as admissões, tampouco a real necessidade e urgência da convocação de mais de 200 servidores no mesmo ato”.

De acordo com o prefeito, “a princípio, a atual condição financeira e orçamentária do município não suporta os gastos gerados pelo grande número de admissões oriundas do referido chamamento”.

Ainda não foram divulgadas informações sobre uma possível devolução da taxa de inscrição aos candidatos.

Candidatos podem pedir reembolso de taxa de concurso cancelado em Barueri

Os candidatos aos cargos do concurso público 03/2016, da prefeitura de Barueri, que havia aberto mais de 150 vagas e foi cancelado pelo atual prefeito Rubens Furlan (PSDB), podem solicitar até 15 de março o reembolso do valor pago como taxa de inscrição.

Para solicitar o reembolso da taxa de inscrição paga, o candidato deverá preencher todos os campos do formulário “Solicitação de reembolso da taxa de inscrição”, disponível no endereço eletrônico www.rboconcursos.com.br, imprimi-lo e enviá-lo digitalizado, juntamente com o documento de identificação com foto, o boleto bancário referente à inscrição e o respectivo comprovante de pagamento, para o endereço eletrônico reembolso@rboconcursos.com.br, impreterivelmente, no período de 16 de janeiro a 15 de março de 2017.

A documentação comprobatória estabelecida acima deverá ser enviada para cada cargo, mesmo que haja mais de uma inscrição para um único candidato. Os valores devem ser devolvidos em até 15 dias úteis após a confirmação de recebimento da solicitação do candidato, por meio de depósito em conta bancária indicada pelo candidato, de titularidade do próprio candidato ou de terceiro.

Prefeitura de Itapevi nega boato de que planeja abrir concurso público

Divulgada por um site especializado em concursos públicos, a notícia de que a prefeitura de Itapevi planeja abrir processo seletivo mais de 300 vagas agitou os concurseiros da região nesta terça-feira, 17. No entanto, a prefeitura de Itapevi nega que planeje abrir um concurso público.

“Ao contrário do que está sendo veiculado, a prefeitura de Itapevi não está com inscrições abertas para concurso público. A informação que está circulando nas redes sociais, inclusive no whatsapp, é falsa”, esclarece a administração municipal de Itapevi.