No embalo das novas gestões, que começaram cortando custos ou evitando novas despesas nas cidades da região, prefeito de Carapicuíba, Marcos Neves (PV) suspendeu a convocação de mais de 200 aprovados no concurso público 01/2015. Além disso, foi suspenso um processo seletivo com 364 vagas para diversos cargos, aberto em dezembro do ano passado.

Ambos os concursos foram abertos na gestão de Sergio Ribeiro (PT). Na portaria na qual determina a suspensão do chamamento dos aprovados no concurso, publicada na segunda-feira, 16, Marcos Neves justifica que “a atual administração não teve tempo hábil de analisar a fundo os impactos financeiros a serem assumidos pelo município com as admissões, tampouco a real necessidade e urgência da convocação de mais de 200 servidores no mesmo ato”.

Sem condição financeira

De acordo com o prefeito, “a princípio, a atual condição financeira e orçamentária do município não suporta os gastos gerados pelo grande número de admissões oriundas do referido chamamento”.

Ainda não foram divulgadas informações sobre uma possível devolução da taxa de inscrição aos candidatos.