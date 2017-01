“Tamo Junto” com Marco Luque no TMB

Já estão à venda os ingressos para o stand up de Marco Luque Tamo Junto, que será apresentado no Teatro Municipal de Barueri (TMB) no próximo dia 12, às 18h.

Os ingressos custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia) e podem ser adquiridos no site Bilheteria Express. O local fia na rua Ministro Raphael de Barros Monteiro, 255, na Vila Boa Vista.

Conhecido como formato “cara limpa”, o stand up é composto por um ator, que fica de pé ao contar histórias ao público. Conta com o apoio de microfone, pedestal e o inseparável banquinho. É assim que Marco Luque se apresenta em seu novo projeto solo.

Há 10 anos, o ator e humorista Marco Luque pendurou as chuteiras de jogador de futebol, tornando-se ator. Envolvido no teatro desde a infância, Luque partiu para o humor. Já fez parte do elenco da Terça Insana, apresentando personagens hilários que conquistaram o público, como o motoboy “Jackson Faive” e o taxista “Silas Simplesmente”, versões que apresenta atualmente no programa global Altas Horas.

Trabalhou na “Companhia dos Ícones” e no “Quarteto em ri maior”. Participou do grupo Comédia ao Cubo, dublou filmes, foi locutor, fez diversas campanhas publicitárias, atuou nos espetáculos “Tudo Pela Fama”, “Quando as Máquinas Param”, “O Auto da Barca do Inferno”, “Inês” e participou do seriado Carga Pesada da Rede Globo. Para surpresa de muitos, atuou em peças do dramaturgo Plínio Marcos.

