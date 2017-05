Teatro para bebês na programação do Sesc Osasco

O Sesc Osasco, no Jardim das Flores, tem na programação de maio Scaratuja – Teatro para Bebês. Trata-se de um espetáculo direcionado para bebês de 0 a 3 anos que conduz os participantes por linhas que partem em infinitas direções.

Na encenação, os bebês e um de seus responsáveis sentam-se no meio do cenário, enquanto os outros adultos sentam-se atrás e conseguem acompanhar todo o desenvolvimento do trabalho.

Assim, os adultos são levados a seguir a trilha do desenho que vai da garatuja – aquele desenho que as crianças pequenas fazem, sem sequer levantar o lápis do papel – à representação das formas. Com Aline Volpi e Vladimir Camargo.

Scaratuja – Teatro para Bebês

14/05, 10h30 – Grátis

28/05, 10h30 – Grátis

Sesc Osasco: avenida Sport Club Corinthians Paulista, 1.300, Jardim das Flores