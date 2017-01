Uma tentativa de assalto a uma loja da Samsung no shopping União de Osasco teve tiroteio na manhã desta sexta-feira, 27. Na fuga, quatro suspeitos teriam sido mortos. Eles tentavam fugir em uma Tucson preta, bateram forte em um ônibus intermunicipal e foram baleados, na avenida Presidente Altino, altura de São Paulo.

As lojas do shopping chegaram a ser fechadas com clientes dentro, mas a circulação foi liberada ainda pela manhã. Apenas a loja onde ocorreu a tentativa de assalto e a vizinha continuavam fechadas até às 12h desta sexta.